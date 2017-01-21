Більше 100 людей зібралося у центрі Києва на акцію "Stop Putin's War In Ukraine"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У столиці України перед пам’ятником Свободи зібралось більше сотні людей у рамках глобального протесту "#StopPutinsWarInUkraine", який анонсовано у більш ніж 50-ти країнах світу, передає УНН.
Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні.
Протестувальники вийшли з прапорами України та транспарантами з закликами "зупинити агресію Путіна". Під час акції активісти виголосили основні умови протесту:
- Вивести з території України всі російські окупаційні війська, а також повернути назад в Росію всю зброю та воєнну техніку.
- Посилити (збільшити) спостережну місію ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень, та допустити місію ОБСЄ до частини українсько-російського кордону який Україна тимчасово не контролює - адже російсько-сепаратиські війська припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті.
- Звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом - як на території Росії, так і в Криму - за політично мотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.
- Повернути Крим Україні.
Нагадаємо, учасники із 40 країн світу долучаться до флеш-мобу "United Ukraine".