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Більше 100 людей зібралося у центрі Києва на акцію "Stop Putin's War In Ukraine"

Більше 100 людей зібралося у центрі Києва на акцію "Stop Putin's War In Ukraine"

Київ • УНН

 • 14619 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У столиці України перед пам’ятником Свободи зібралось більше сотні людей у рамках глобального протесту "#StopPutinsWarInUkraine", який анонсовано у більш ніж 50-ти країнах світу, передає УНН.

Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні.

Протестувальники вийшли з прапорами України та транспарантами з закликами "зупинити агресію Путіна". Під час акції активісти виголосили основні умови протесту:

- Вивести з території України всі російські окупаційні війська, а також повернути назад в Росію всю зброю та воєнну техніку.

- Посилити (збільшити) спостережну місію ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень, та допустити місію ОБСЄ до частини українсько-російського кордону який Україна тимчасово не контролює - адже російсько-сепаратиські війська припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті.

- Звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом - як на території Росії, так і в Криму - за політично мотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.

- Повернути Крим Україні.

Нагадаємо, учасники із 40 країн світу долучаться до флеш-мобу "United Ukraine".

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