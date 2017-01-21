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Более 100 человек собралось в центре Киева на акцию "Stop Putin's War In Ukraine"

Более 100 человек собралось в центре Киева на акцию "Stop Putin's War In Ukraine"

Киев • УНН

 • 14616 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В столице Украины перед памятником Свободы собрались более сотни людей в рамках глобального протеста "#StopPutinsWarInUkraine", который анонсирован в более чем 50-ти странах мира, передает УНН.

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине.

Протестующие вышли с флагами Украины и транспарантами с призывами "остановить агрессию Путина". Во время акции активисты объявили основные условия протеста:

- Вывести с территории Украины все российские оккупационные войска, а также вернуть назад в Россию все оружие и военную технику.

- Усилить (увеличить) наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допустить миссию ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует - ведь российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовали на фронте.

- Освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

- Вернуть Крым Украине.

Напомним, участники из 40 стран мира присоединятся к флеш-мобу "United Ukraine".

Украинские Национальные Новости

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