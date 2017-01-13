Більше 10 тис. бездомних собак нарахували у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Волонтери нарахували у Кропивницькому більше 10 тис. бездомних собак. Про це кореспонденту УНН повідомила голова ГО “Щасливий пес” Оксана Литвинова.
“Є віддалені кінці міста і, зазвичай навесні, починають йти голодні собаки ближче до центру. Це приблизні цифри, оскільки такого моніторингу ніхто ніколи не робив. Зараз міськрада Кропивницького переймає досвід Львова і спеціалісти радять, як це правильно робити і спільно з громадськими організаціями ймовірно навесні будуть проводити перерахунок цих тварин, щоб визначити, скільки їх конкретно”, — повідомила О.Литвинова.
У коментарі кореспонденту УНН Віктор Панішко, керівник КП “Кіровоград-Універсал 2005”, на яке покладені функції з відлову безпритульних собак та їх транспортування в обласному центрі, зазначив, що у програмі ЖКГ на цей рік закладено понад 900 тисяч гривень на відлов і стерилізацію собак.
“У програмі ЖКГ на цей рік закладено понад 900 тисяч гривень на відлов і стерилізацію собак. Поки її на сесії не прийняли, але є вже деякі напрацювання і, якщо ці кошти виділять, ми будемо займатися стерилізацією цих собак. Буде це відбуватись наступним чином: ми будемо їх відловлювати, доставляти на стерилізацію і перетримку, потім знову ж таки ми випускаємо їх у середовище проживання. Заплановано стерилізувати декілька тисяч тварин на рік. Є ще проект, щоб ці чіпи, які ми будемо вішати, нумерувати, і з допомогою цього створювати інтерактивну карту цих тварин в місті. Пле проект ще на самому початку, ми ще не зовсім знаємо, як це буде правильно працювати”, — повідомив В.Панішко.
Також він додав, що у грудні це комунальне підприємство отримало машину для відлову бездомних тварин. Однак, цього транспорту замало, крім того, машина не ефективна при відлові крупних собак, тож у підприємстві планують орендувати ще одну машину.