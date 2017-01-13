Более 10 тыс. бездомных собак насчитали в Кропивницком

"Есть отдаленные концы города и, обычно весной, начинают идти голодные собаки ближе к центру. Это приблизительные цифры, поскольку такого мониторинга никто никогда не делал. Сейчас горсовет Кропивницкого перенимает опыт Львова и специалисты советуют, как это правильно делать и совместно с общественными организациями вероятно весной будут проводить пересчет этих животных, чтобы определить, сколько их конкретно ", - сообщила О.Литвинова.

В комментарии корреспонденту УНН Виктор Панишко, руководитель КП "Кировоград-Универсал 2005", на которое возложены функции по отлову бездомных собак и их транспортировки в областном центре, отметил, что в программе ЖКХ на этот год заложено более 900 тыс. гривен на отлов и стерилизацию собак .

"В программе ЖКХ на этот год заложено более 900 тыс гривен на отлов и стерилизацию собак. Пока ее на сессии не приняли, но есть уже некоторые наработки и, если эти средства выделят, мы будем заниматься стерилизацией этих собак. Будет это происходить следующим образом: мы будем их отлавливать, доставлять на стерилизацию и передержку, потом опять же мы выпускаем их в среду обитания. Запланировано стерилизовать несколько тысяч животных в год. Есть еще проект, чтобы эти чипы, которые мы будем вешать, нумеровать, и с помощью этого создавать интерактивную карту этих животных в городе. Этот проект еще в самом начале, мы еще не совсем знаем, как это будет правильно работать ", - сообщил В.Панишко.

Также он добавил, что в декабре это коммунальное предприятие получило машину для отлова бездомных животных. Однако, этого транспорта мало, кроме того, машина не эффективна при отлове крупных собак, поэтому на предприятии планируют арендовать еще одну машину.