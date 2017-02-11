Більше 10 схованок, заповнених сигаретами, виявили на кордоні з Польщею, Білоруссю і Угорщиною

Так, за даними прес-служби, у пункті пропуску “Доманове” прикордонники Луцького загону спільно з митниками сьогодні опівночі затримали 2 автівки, які слідували в Білорусь. Обидва транспортні засоби, під керуванням наших співвітчизників, були набиті цигарками. Загалом 140 блоків сигарет працівники пункту пропуску дістали з-під обшивки даху та паливного баку автомобілів. Крім того, прикордонники цього ж загону в “Ягодині” та “Піщі” виявляли контрабандні сигарети ще чотири рази.

Куриво також знаходили прикордонники Львівського, Мостиського, Чопського та Одеського загонів. Їх ховали в багажних відділеннях, під заднім сидінням, в балоні непрацюючої газової установки, запасному колесі, панелі приладів автівок та в каюті теплоходу.

Всього за добу в пунктах пропуску було виявлено близько 3,5 тисяч пачок сигарет. В деяких випадках водії також втратили і свої автівки, як засоби переміщення товарів.