Более 10 тайников, заполненных сигаретами, обнаружили на границе с Польшей, Беларусью и Венгрией

Так, по данным пресс-службы, в пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда совместно с таможенниками сегодня в полночь задержали 2 машины, следовавшие в Беларусь. Оба транспортных средства, под управлением наших соотечественников, были набиты сигаретами. В общем 140 блоков сигарет работники пункта пропуска достали из-под обшивки крыши и топливного бака автомобилей. Кроме того, пограничники этого же отряда выявили контрабандные сигареты еще четыре раза.

Курево также находили пограничники Львовского, Мостиского, Чопского и Одесского отрядов. Их хоронили в багажных отделениях, под задним сиденьем, в баллоне неработающей газовой установки, запасном колесе, приборной панели автомобилей и в каюте теплохода.

Всего за сутки в пунктах пропуска было выявлено около 3500 пачек сигарет. В некоторых случаях водители также потеряли и свои автомобили, как средства перемещения товаров.