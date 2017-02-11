Более 10 тайников, заполненных сигаретами, обнаружили на границе с Польшей, Беларусью и Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение суток сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы в пунктах пропуска на государственной границе обнаружили 11 тайников, в которых пытались перевезти табачные изделия. Их находили на границе с Польшей, Беларусью, Венгрией и в морском порту. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, по данным пресс-службы, в пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда совместно с таможенниками сегодня в полночь задержали 2 машины, следовавшие в Беларусь. Оба транспортных средства, под управлением наших соотечественников, были набиты сигаретами. В общем 140 блоков сигарет работники пункта пропуска достали из-под обшивки крыши и топливного бака автомобилей. Кроме того, пограничники этого же отряда выявили контрабандные сигареты еще четыре раза.
Курево также находили пограничники Львовского, Мостиского, Чопского и Одесского отрядов. Их хоронили в багажных отделениях, под задним сиденьем, в баллоне неработающей газовой установки, запасном колесе, приборной панели автомобилей и в каюте теплохода.
Всего за сутки в пунктах пропуска было выявлено около 3500 пачек сигарет. В некоторых случаях водители также потеряли и свои автомобили, как средства перемещения товаров.