Більша частина міста залишилась без води в результаті обстрілу Красногорівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Під час ранкового обстрілу бойовиками Красногорівки, було пошкоджено водовід, більша частина міста залишились без води. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію,” — йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що під час ранкового обстрілу російськими окупантами Красногорівки, на 50% зруйновано лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль “Нива”.
Крім цього, різних ступенів ушкодження, від прямих попадань снарядів, зазнали будинки на 10 вулицях.
“У приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень. Інформація уточнюється,” — додав він.
Нагадаємо, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру. Вісім місцевих мешканців отримали поранення та травми.