Большая часть города осталась без воды в результате обстрела Красногоровки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время утреннего обстрела боевиками Красногоровки, было повреждено водопровод, большая часть города остались без воды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.
"Из-за повреждения водовода, большая часть города остались без воды. Повреждены также городскую канализацию ", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что во время утреннего обстрела российскими оккупантами Красногоровки, на 50% разрушен больницу, разбиты две кареты скорой помощи и больничный автомобиль "Нива".
Кроме этого, разных степеней повреждения, от прямых попаданий снарядов, подверглись дома на 10 улицах.
"В частном секторе, около тридцати повреждений. Информация уточняется ", - добавил он.
Напомним, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка , применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра. Восемь местных жителей получили ранения и травмы.