Білорусько-українські консультації між МЗС відбулися в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Білорусько-українські консультації між МЗС відбулися в Мінську 26 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Євдоченко.
“Дипломати обговорили стан і перспективи розвитку українсько-білоруських відносин в політичній та торговельно-економічній сферах, взаємодію Білорусі та України в міжнародних організаціях. Окрему увагу було приділено питанням гуманітарного та консульського співробітництва. Сторони підтвердили важливість активізації контактів на рівні зовнішньополітичних відомств двох країн і погодили подальші практичні кроки по їх розвитку”, — пише видання.
Відзначається, що глава української делегації також зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєв. На переговорах було обговорено білорусько-українське співробітництво з актуальних питань.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко виступив проти участі Білорусі в миротворчій операції на Донбасі. Про це він сказав під час розмови з колишнім головою Верховної Ради Білорусі Станіславом Шушкевичем, передає УНН з посиланням на “Білоруський партизан”.