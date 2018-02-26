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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59638 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71874 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74740 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106203 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100047 просмотра

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Белорусско-украинские консультации между МИД состоялись в Минске

Белорусско-украинские консультации между МИД состоялись в Минске

Киев  •  УНН

 • 7752 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Белорусско-украинские консультации между МИД состоялись в Минске 26 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.

“Дипломаты обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие Беларуси и Украины в международных организациях. Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного и консульского сотрудничества. Стороны подтвердили важность активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и согласовали дальнейшие практические шаги по их развитию”, — пишет издание.

Отмечается, что глава украинской делегации также встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. На переговорах было обсуждено белорусско-украинское сотрудничество по актуальным вопросам.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко выступил против участия Беларуси в миротворческой операции в Донбассе. Об этом он сказал во время разговора с бывшим председателем Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, передает УНН со ссылкой на “Белорусский партизан”.

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