Белорусско-украинские консультации между МИД состоялись в Минске

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко.

“Дипломаты обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие Беларуси и Украины в международных организациях. Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного и консульского сотрудничества. Стороны подтвердили важность активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и согласовали дальнейшие практические шаги по их развитию”, — пишет издание.

Отмечается, что глава украинской делегации также встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. На переговорах было обсуждено белорусско-украинское сотрудничество по актуальным вопросам.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко выступил против участия Беларуси в миротворческой операции в Донбассе. Об этом он сказал во время разговора с бывшим председателем Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, передает УНН со ссылкой на “Белорусский партизан”.