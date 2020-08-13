Білоруський політолог: шанси на видачу "вагнерівців" Україні наближаються до нуля

"Я думаю, що такі шанси (передачі "вагнерівців" Україні - ред.) мінімальні, вони наближаються до нуля. Якщо вони і раніше були мінімальними, то зараз вони взагалі, так би мовити, стають абсолютно примарними. Тому що вся ця гра з українським контекстом була не більше ніж "тролінгом" Москви. А зараз, коли вибори пройшли, Путін привітав Лукашенка з перемогою, а Президент України Зеленський навпаки - висловив стурбованість ситуацією в Білорусі та закликав сторони до діалогу", - сказав Карбалевич.



На його думку, на сьогодні ситуація з видачею "вагнерівців" складається абсолютно на користь Росії.



"Я думаю що, в знак подяки за привітання, Лукашенко видасть "вагнерівців" Росії протягом найближчих декількох днів", - сказав експерт, зазначивши, що йдеться про всіх 32 затриманих, навіть якщо серед них є українські громадяни.



Зазначимо, 11 серпня Офіс Генпрокурора направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.



Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".



Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, як повідомлялося в УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".



Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих в Білорусі учасників військових дій на Донбасі.