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Білоруські прикордонники затримали трьох українців

Білоруські прикордонники затримали трьох українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В понеділок, 20 листопада, в районі населеного пункту Деревна Білоруські прикордонники затримали трьох громадян України. Про це повідомив у Facebook Державний прикордонний комітет Білорусі, передає УНН.

"20 листопада в районі населеного пункту прикордонники затримали трьох порушників кордону. Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Іноземці навмисне незаконно вирушили до Білорусі за ягодами", - зазначили в комітеті.

Деякі з затриманих раніше притягувався за подібне правопорушення, окрім цього деяким з них заборонено в'їзд до Білорусі протягом 5 років, повідомили прикордонники.

Зазначається, що відносно одного з порушників розпочато перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

Нагадаємо, раніше в Білорусі співробітниками КДБ було заарештовано українського журналіста Павла Шаройка, а також директора ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу, який знаходився в Мінську у відрядженні.

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