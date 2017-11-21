Білоруські прикордонники затримали трьох українців

"20 листопада в районі населеного пункту прикордонники затримали трьох порушників кордону. Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Іноземці навмисне незаконно вирушили до Білорусі за ягодами", - зазначили в комітеті.

Деякі з затриманих раніше притягувався за подібне правопорушення, окрім цього деяким з них заборонено в'їзд до Білорусі протягом 5 років, повідомили прикордонники.

Зазначається, що відносно одного з порушників розпочато перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

Нагадаємо, раніше в Білорусі співробітниками КДБ було заарештовано українського журналіста Павла Шаройка, а також директора ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу, який знаходився в Мінську у відрядженні.



