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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16367 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30872 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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13:14 • 37083 просмотра

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Белорусские пограничники задержали трех украинцев

Белорусские пограничники задержали трех украинцев

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В понедельник, 20 ноября, в районе населенного пункта Древесная белорусские пограничники задержали трех граждан Украины. Об этом сообщил в Facebook Государственный пограничный комитет Беларуси, передает УНН.

"20 ноября в районе населенного пункта пограничники задержали трех нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Иностранцы специально незаконно отправились в Беларусь за ягодами", - отметили в комитете.

Некоторые из задержанных ранее привлекался за подобное правонарушение, кроме этого некоторым из них запрещен въезд в Беларусь в течение 5 лет, сообщили пограничники.

Отмечается, что в отношении одного из нарушителей начата проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Напомним, ранее в Беларуси сотрудниками КГБ было арестовано украинского журналиста Павла Шаройко, а также директора ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу, который находился в Минске в командировке.

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