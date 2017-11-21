Белорусские пограничники задержали трех украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В понедельник, 20 ноября, в районе населенного пункта Древесная белорусские пограничники задержали трех граждан Украины. Об этом сообщил в Facebook Государственный пограничный комитет Беларуси, передает УНН.
"20 ноября в районе населенного пункта пограничники задержали трех нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Иностранцы специально незаконно отправились в Беларусь за ягодами", - отметили в комитете.
Некоторые из задержанных ранее привлекался за подобное правонарушение, кроме этого некоторым из них запрещен въезд в Беларусь в течение 5 лет, сообщили пограничники.
Отмечается, что в отношении одного из нарушителей начата проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Напомним, ранее в Беларуси сотрудниками КГБ было арестовано украинского журналиста Павла Шаройко, а также директора ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу, который находился в Минске в командировке.