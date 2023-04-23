білоруські підрозділи завершили навчання на російських тактичних ядерних ракетних комплексах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В суботу підрозділи рб повернулися з рф до білорусі після навчань з використання тактичних ракетних комплексів "Іскандер" для запуску ядерної зброї. Про це повідомили у міністерстві оборони республіки білорусь, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Заява була зроблена рівно через чотири тижні після того, як президент рф володимир путін заявив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в білорусі.
На початку лютого у білорусі заявляли, що збройні сили країни автономно контролюють мобільні керовані ракетні комплекси "Іскандер", які вже були надані росією.
А вже 4 квітня ці підрозділи були відправлені до росії для додаткової підготовки. У мінську дали зрозуміти, що заняття включатимуть вивчення "обслуговування і використання тактичних ядерних боєголовок системи протиракетної оборони "Іскандер"".
Саме ці підрозділи повернулися до білорусі в суботу, повідомили у міністерстві оборони рб.
Доповнення
росія не надавала чіткого графіка переміщення тактичної ядерної зброї до білорусі, але раніше путін заявляв, що будівництво сховищ має завершитися до початку липня.
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