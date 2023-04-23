белорусские подразделения завершили учения на российских тактических ядерных ракетных комплексах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В субботу подразделения рб вернулись из рф в беларусь после учений по использованию тактических ракетных комплексов "Искандер" для запуска ядерного оружия. Об этом сообщили в министерстве обороны республики беларусь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Заявление было сделано ровно через четыре недели после того, как президент рф владимир путин заявил, что россия разместит тактическое ядерное оружие в беларуси.
В начале февраля в беларуси заявляли, что вооруженные силы страны автономно контролируют мобильные управляемые ракетные комплексы "Искандер", которые уже были предоставлены россией.
А уже 4 апреля эти подразделения были отправлены в россию для дополнительной подготовки. В минске дали понять, что занятия будут включать изучение "обслуживания и использования тактических ядерных боеголовок системы противоракетной обороны "Искандер"".
Именно эти подразделения вернулись в беларусь в субботу, сообщили в министерстве обороны рб.
Дополнение
россия не предоставляла четкого графика перемещения тактического ядерного оружия в беларусь, но ранее путин заявлял, что строительство хранилищ должно завершиться до начала июля.
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