Білоруське журі відсторонили від голосування у фіналі "Євробачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Європейський мовний союз (EBU) відсторонив від голосування у фіналі музичного конкурсу "Євробачення" членів білоруського журі. Про це заявлено в EBU повідомляє УНН з посиланням на портал Eurovoix.
Відповідне рішення, вказали організатори, було прийнято після того, як з'ясувалося: представники білоруського журі конкурсу дали інтерв'ю, заяви в якому "суперечили правилам "Євробачення". "Щоб відповідати правилам голосування, EBU вжив заходів і відсторонив від голосування у фіналі білоруське журі", - йдеться в заяві організації.
Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” відбудеться сьогодні, 18 травня.
Трансляція розпочнеться о 22 годині за київським часом.
Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць така: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.
Нагадаємо, Україна цього року участі у пісенному конкурсі не бере, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не зможуть.