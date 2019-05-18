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Белорусское жюри отстранили от голосования в финале "Евровидения"

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале "Евровидения"

Киев  •  УНН

 • 7742 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса "Евровидение" членов белорусского жюри. Об этом заявлили в EBU, сообщает УНН со ссылкой на портал Eurovoix.

Соответствующее решение, указали организаторы, было принято после того, как выяснилось: представители белорусского жюри конкурса дали интервью, заявления в котором "противоречили правилам "Евровидения". "Чтобы соответствовать правилам голосования, EBU принял меры и отстранил от голосования в финале белорусское жюри", — говорится в заявлении организации.

Финал песенного конкурса "Евровидение-2019" состоится сегодня, 18 мая.

Трансляция начнется в 22 часов по киевскому времени.

Последовательность финалистов 26 стран-участниц такова: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Напомним, Украина в этом году участия в песенном конкурсе не принимает, соответственно, голосовать украинцы за своих фаворитов тоже не смогут.

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