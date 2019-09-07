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Білорусія в додатковий час одержала першу перемогу у відборі на Євро-2020

Київ • УНН

 • 11482 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У матчі 5-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 збірна Естонії з футболу в Талліні приймала команду Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Білоруси двічі потрапляли в штангу і двічі — в перекладину. Досягли свого гості на 48 хвилині — Наумов ударом головою вивів гостей вперед. Проте Сорга через шість хвилин відновив рівновагу.

Перемогу в доданий час Білорусі приніс Скавиш — 1:2.

Примітно, що у 11 останніх матчах естонці потерпіли дев’ять поразок.

Додамо, до цього моменту у обох збірних були виключно поразки. Таким чином, білоруси з 3 балами займають 4 місце в групі С, естонці останнє — 5.

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