Білорусія в додатковий час одержала першу перемогу у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У матчі 5-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 збірна Естонії з футболу в Талліні приймала команду Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Білоруси двічі потрапляли в штангу і двічі — в перекладину. Досягли свого гості на 48 хвилині — Наумов ударом головою вивів гостей вперед. Проте Сорга через шість хвилин відновив рівновагу.
Перемогу в доданий час Білорусі приніс Скавиш — 1:2.
Примітно, що у 11 останніх матчах естонці потерпіли дев’ять поразок.
Додамо, до цього моменту у обох збірних були виключно поразки. Таким чином, білоруси з 3 балами займають 4 місце в групі С, естонці останнє — 5.