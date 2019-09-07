Белоруссия в дополнительное время получила первую победу в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Эстонии по футболу в Таллине принимала команду Белоруссии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Белорусы дважды попадали в штангу и дважды — в перекладину. Достигли своего гости на 48 минуте — Наумов ударом головой вывел гостей вперед. Однако Сорга через шесть минут восстановил равновесие.
Победу в добавленное время Беларуси принес Скавыш — 1:2.
Примечательно, что в 11 последних матчах эстонцы потерпели девять поражений.
Добавим, к этому моменту у обеих сборных были исключительно поражение. Таким образом, белорусы с 3 баллами занимают 4 место в группе С, эстонцы последнее — 5.