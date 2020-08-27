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Білоруси, які відчувають тиск або переслідування, можуть отримати захист в Україні - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування та потребують додаткового захисту, можуть в’їхати на територію Україну попри заборону на в’їзд для іноземців. Про це повідомив у Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Білоруси, які відчувають тиск або переслідування, можуть отримати захист в Україні - Шмигаль

“Учора уряд вирішив тимчасово обмежити в’їзд деяким категоріям іноземців до України з 29 серпня до 28 вересня, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу. Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників”, — написав прем’єр.

Також з його слів, окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули.

Як повідомляв УНН, 26 серпня уряд України закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.

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