Белорусы, которые чувствуют давление или преследования, могут получить защиту в Украине - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут въехать на территорию Украины, несмотря на запрет на въезд для иностранцев. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Вчера правительство решило временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса. Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам", - написал премьер.
Также по его словам, кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.
Как сообщал УНН, 26 августа правительство Украины закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.