Білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС, — Кулеба

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародним партнерам України варто розглянути можливість заборони видачі туристичних віз не лише громадянам росії, а й білорусі. З початку повномасштабного вторгнення кількість атак з території республіки по українським містам тільки зростає.

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«Безумовно, Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією», — відповів Кулебв після запитання про заборону віз і білорусам.

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Дмитро Кулеба раніше заявляв, що перемога України у цій війні – повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де – дипломатичним шляхом.