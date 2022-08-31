Білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС, — Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси також мають потрапити під візову заборону ЄС. Про це повідомляє УНН.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародним партнерам України варто розглянути можливість заборони видачі туристичних віз не лише громадянам росії, а й білорусі. З початку повномасштабного вторгнення кількість атак з території республіки по українським містам тільки зростає.
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«Безумовно, Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої росією», — відповів Кулебв після запитання про заборону віз і білорусам.
Нагадаємо
Дмитро Кулеба раніше заявляв, що перемога України у цій війні – повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де – дипломатичним шляхом.