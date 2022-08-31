Белорусы также должны попасть под визовый запрет ЕС, - Кулеба

Детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международным партнерам Украины следует рассмотреть возможность запрета выдачи туристических виз не только гражданам России, но и Беларуси. С начала полномасштабного вторжения количество атак с территории республики по украинским городам только растет.

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«Безусловно, Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной россией», — ответил Кулебв после вопроса о запрете виз и белорусам.

Напомним

Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где – дипломатическим путем.