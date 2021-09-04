Білорусам відсьогодні дозволили виїжджати за кордон частіше ніж раз на півроку

Деталі

“Радою міністрів Республіки Білорусь скорочується з шести до трьох місяців термін виїзду з країни для громадян Білорусі по кожному з наступних підстав — це навчання в іноземній державі, наявність дійсного документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в іноземній державі, трудова діяльність в іноземній державі”, — сказано в повідомленні.

Доповнення

У зв’язку з нововведеннями в Держприкордонкомітеті нагадали про основні моменти перетину наземного білоруського кордону в пунктах пропуску в умовах триваючої пандемії коронавірусу. Зокрема, термін самоізоляції після прибуття в республіку з країн “червоної зони” становить 7 днів, при цьому уникнути самоізоляції можуть громадяни, які мають сертифікат про вакцинацію від COVID.