Білорусам відсьогодні дозволили виїжджати за кордон частіше ніж раз на півроку

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Білоруси з сьогоднішнього дня можуть виїжджати на навчання або роботу за кордон через наземний кордон один раз в три місяці, раніше вони могли це зробити один раз в шість місяців. Це передбачено постановою уряду, яка вступила в силу в суботу, повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі, пише УНН.

Деталі

“Радою міністрів Республіки Білорусь скорочується з шести до трьох місяців термін виїзду з країни для громадян Білорусі по кожному з наступних підстав — це навчання в іноземній державі, наявність дійсного документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в іноземній державі, трудова діяльність в іноземній державі”, — сказано в повідомленні.

Доповнення

У зв’язку з нововведеннями в Держприкордонкомітеті нагадали про основні моменти перетину наземного білоруського кордону в пунктах пропуску в умовах триваючої пандемії коронавірусу. Зокрема, термін самоізоляції після прибуття в республіку з країн “червоної зони” становить 7 днів, при цьому уникнути самоізоляції можуть громадяни, які мають сертифікат про вакцинацію від COVID.

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