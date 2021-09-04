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Белорусам сегодняшнего дня позволили выезжать за границу чаще чем раз на полгода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Белорусы с сегодняшнего дня могут выезжать на учебу или работу за границу через наземную границу один раз в три месяца, ранее они могли это сделать один раз в шесть месяцев. Это предусмотрено постановлением правительства, которое вступило в силу в субботу, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, пишет УНН.

Детали

“Советом министров Республики Беларусь сокращается с шести до трех месяцев срок выезда из страны для граждан Беларуси по каждому из следующих оснований — это учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве”, — сказано в сообщении.

Дополнение

В связи с нововведениями в Госпогранкомитете напомнили об основных моментах пересечения наземной белоруской границы в пунктах пропуска в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, срок самоизоляции по прибытии в республику из стран “красной зоны” составляет 7 дней, при этом избежать самоизоляции могут граждане, имеющие сертификат о вакцинации от COVID.

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