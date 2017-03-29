Білорусь цього року розпочне видобувати бурштин

"У 2017 році планується пробна експлуатація родовищ бурштину. Це теж один з нових для Білорусі ресурсів, який підлягає освоєнню. В процесі цих робіт будуть визначено обсяг покладів бурштину", - заявив міністр природних ресурсів і охорони навколишнього середовища країни Андрій Ковхуто.

Зазначимо, що за даними уряду Білорусі, промислові поклади бурштину в країні можуть бути у Ганцевицькому районі Брестської області.

Нагадаємо, що бурштин -це природна органічна сполука, щільна та в'язка (скам'яніла) викопна смола хвойних дерев у вигляді тьмяних, прозорих і напівпрозорих каменів. Він використовується для виготовлення ювелірних прикрас, у парфумерії, народній медицині та електриці.

В Україні поклади бурштину знайдені у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Харківській областях.

Як повідомляв УНН, 25 березня на Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину.

Раніше, 24 березня копачі бурштину завершили пікет райвідділу поліції на Рівненщині.