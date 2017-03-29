Беларусь в этом году начнет добывать янтарь

"В 2017 году планируется пробная эксплуатация месторождений янтаря. Это тоже один из новых для Беларуси ресурсов, подлежащего освоению. В процессе этих работ будет определен объем его залежей", - заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Ковхуто.

Отметим, что по данным правительства Беларуси, промышленные залежи янтаря в стране могут быть в Ганцевицком районе Брестской области.

Напомним, что янтарь - это естественная органическое соединение, плотная и вязкая (окаменелая) ископаемая смола хвойных деревьев в виде тусклых, прозрачных и полупрозрачных камней. Он используется для изготовления ювелирных украшений, в парфюмерии, народной медицине и электричестве.

В Украине залежи янтаря найдены во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

Как сообщал УНН, 25 марта в Житомирской области пограничники обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря.

Ранее, 24 марта копатели янтаря завершили пикет райотдела полиции на Ровенщине.