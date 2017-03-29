Беларусь в этом году начнет добывать янтарь

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32991 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102666 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118101 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129429 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124510 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117068 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Беларусь в этом году начнет добывать янтарь

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Пробную добычу янтаря, которая поможет определить объем его залежей, планируют начать в Беларуси в 2017 году, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"В 2017 году планируется пробная эксплуатация месторождений янтаря. Это тоже один из новых для Беларуси ресурсов, подлежащего освоению. В процессе этих работ будет определен объем его залежей", - заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Ковхуто.

Отметим, что по данным правительства Беларуси, промышленные залежи янтаря в стране могут быть в Ганцевицком районе Брестской области.

Напомним, что янтарь - это естественная органическое соединение, плотная и вязкая (окаменелая) ископаемая смола хвойных деревьев в виде тусклых, прозрачных и полупрозрачных камней. Он используется для изготовления ювелирных украшений, в парфюмерии, народной медицине и электричестве.

В Украине залежи янтаря найдены во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

Как сообщал УНН, 25 марта в Житомирской области пограничники обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря.

Ранее, 24 марта копатели янтаря завершили пикет райотдела полиции на Ровенщине.

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