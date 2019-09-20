Білорусь спростить візовий режим з Євросоюзом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підпише угоди з Євросоюзом про спрощення видачі віз та реадмісії. Про це повідомляє БелТА з посиланням на білоруське МЗС, пише УНН.
Лукашенко прийняв таке рішення, “розуміючи високу значимість мобільності для громадян” Білорусі, повідомили в міністерстві.
В рамках угоди вартість шенгенських віз для громадян Білорусі буде знижена з 60 євро до 35 євро, а рішення про видачу віз стануть приймати в термін до 10 днів (до 30 днів при додатковій перевірці).
Угоди візьмуть після того, як документи ратифікують Національні збори Білорусі та їх схвалить Європарламент.
Як повідомляв УНН, видання “Коммерсант” вперше розкрило деталі програми економічної інтеграції Росії і Білорусі. Прем’єр-міністри двох країн узгодили її 6 вересня, але офіційно вона поки не публікувалася. Справжність документа, з яким ознайомився “Коммерсант”, підтвердило джерело в російському уряді.