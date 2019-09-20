Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46047 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101250 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108472 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118808 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147857 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140406 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186817 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

Киев  •  УНН

 • 11075 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусский МИД, пишет УНН.

Лукашенко принял такое решение, “понимая высокую значимость мобильности для граждан” Беларуси, сообщили в министерстве.

В рамках соглашения стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси будет снижена с 60 евро до 35 евро, а решения о выдаче виз станут принимать в срок до 10 дней (до 30 дней при дополнительной проверке).

Соглашения примут после того, как документы ратифицируют Национальное собрание Беларуси и их одобрит Европарламент.

Как сообщал УНН, издание “Коммерсант” впервые раскрыло детали программы экономической интеграции России и Беларуси. Премьер-министры двух стран согласовали ее 6 сентября, но официально она пока не публиковалась. Подлинность документа, с которым ознакомился “Коммерсант”, подтвердил источник в российском правительстве.

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