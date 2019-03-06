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Білорусь слідом за Україною оголосила війну договірним матчам

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь розкрило діяльність злочинної групи, що займалася договірними матчами. Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі, передає УНН.

"Співробітники головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС розкрили чергові факти організації договірних матчів в ігрових видах спорту. Більше 10 професійних спортсменів добровільно заявили про участь в незаконних схемах", - йдеться в повідомленні.

Перші затримання і арешти зловмисників були проведені два місяці тому. Потім тренерам і спортсменам запропонували добровільно в усьому зізнатися в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день більше 13 осіб з'явилися з повинною.

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"В результаті було порушено чотири кримінальні справи за підкуп учасників професійних змагань, а також задокументовано більше десяти аналогічних злочинних епізодів, матеріали за якими вже направлені до Слідчого комітету для їх правової кваліфікації", - повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що це вже друга злочинна група, яку було виявлено за останні три роки. У 2017 році за подібні злочини п'ятнадцять чоловік з Росії, України і Білорусі були засуджені до обмеження волі і штрафів.

Нагадаємо, минулого року, Федерація футболу України вперше оголосила відкриту війну договірним матчам.

Поліція спільно з ФФУ провела розслідування і хвилю арештів.

У справі МВС за фактом організації матчів з фіксованим результатом - 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Крім того, Нацполіція, в рамках вказаної кримінальної виробництва, вручила вже 11 підозр.

Також нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що всі причетні до організації матчів з фіксованим результатом "понесуть максимальне покарання".

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