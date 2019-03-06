Беларусь вслед за Украиной объявила войну договорным матчам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство внутренних дел Республики Беларусь раскрыло деятельность преступной группы, занимавшейся договорными матчами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси, передает УНН.
"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД вскрыли очередные факты организации договорных матчей в игровых видах спорта. Более 10 профессиональных спортсменов добровольно заявили об участии в незаконных схемах", - говорится в сообщении.
Первые задержания и аресты злоумышленников были произведены два месяца назад. Затем тренерам и спортсменам предложили добровольно во всем сознаться взамен на освобождение от уголовной ответственности. На сегодняшний день более 13 человек явились с повинной.
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"В результате было возбуждено четыре уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований, а также задокументировано более десяти аналогичных преступных эпизодов, материалы по которым уже направлены в Следственный комитет для их правовой квалификации", — сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что это уже вторая преступная группа, выявленная за последние три года. В 2017 году за подобные преступления пятнадцать человек из России, Украины и Беларуси были приговорены к ограничению свободы и штрафам.
Напомним, в прошлом году, Федерация футбола Украины впервые объявила открытую войну договорным матчам.
Полиция совместно с ФФУ провела расследование и волну арестов.
В деле МВД по факту организации матчей с фиксированным результатом - 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.
Кроме того, Нацполиция, в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.
Также напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что все причастные к организации матчей с фиксированным результатом "понесут максимальное наказание".