Білорусь скасувала заборону на в'їзд С.Жадану
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Білорусь анулювала заборону на в'їзд українському письменнику і поету Сергію Жадану. Рішення було прийнято протягом декількох годин, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Інформацію про анулювання заборони підтвердив на своїй сторінці у Facebook і сам письменник.
"Друзі, ну що - хрестовий похід відміняється! Здоровий глузд і почуття гідності перемагають все, що було написане в путінських темниках. Дуже тішусь можливості далі відвідувати Білорусь і поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки", - написав С.Жадан.
Він подякував "українському МЗС та особисто Павлу Клімкіну за оперативність та наполегливість. Дуже дякую послу України в Білорусі та всій команді українських дипломатів у Мінську за підтримку та принциповість. Дуже дякую білоруському МЗС за готовність іти назустріч. Дякую Ірині Геращенко за допомогу. Дякую білоруським колегам-письменникам за чітку й відверту позицію. Дякую всім вам - дорогі українці та білоруси".
"Побачимось у травні в Мінську на концерті. Слава Україні! Живе Білорусь!" - додав поет.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.
Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням “за причастность к террористической деятельности”. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.
Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.
Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.