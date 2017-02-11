Беларусь отменила запрет на въезд С.Жадану

Информацию об аннулировании запрета подтвердил на своей странице в Facebook и сам писатель.

"Друзья, ну что - крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темникам. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи", - написал С.Жадан.

Он поблагодарил "Украинское МИД и лично Павла Климкина за оперативность и настойчивость. Спасибо послу Украины в Беларуси и всей команде украинских дипломатов в Минске за поддержку и принципиальность. Спасибо белорусскому МИД за готовность идти навстречу. Спасибо Ирине Геращенко за помощь. Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и откровенную позицию. Спасибо всем вам - дорогие украинцы и белорусы".

"Увидимся в мае в Минске на концерте. Слава Украине! Жыве Беларусь!", - добавил поэт.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.