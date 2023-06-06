білорусь програла Словенії заявку на ротацію місця у Раді Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. білорусь програла Словенії заявку на ротацію місця в Раді Безпеки ООН, яка складається з 15 членів, передає УНН посилаючись на Bloomberg.
Деталі
Генеральна асамблея у складі 193 країн проголосувала за обрання п'яти непостійних членів Ради Безпеки на 2024-2025 роки.
Словенія здобула місце, перемігши білорусь. Словенія отримала 153 голоси, а білорусь – 38 голосів.
«Держави-члени ООН, безперечно, вирішили, що серйозні порушення прав людини в білорусі та обілення російських звірств в Україні позбавляють її права брати участь у Раді Безпеки, найважливішому органі захисту прав людини», — заявив директор Human Rights Watch по роботі з ООН Луї Шарбонно.
Південна Корея отримала місце і увійшла до чотирьох інших обраних країн, включаючи Гайану, Сьєрра-Леоне та Алжир.
П'ять нових непостійних членів замінять Албанію, Габон, Гану, Об'єднані Арабські Емірати та Бразилію, термін повноважень яких спливає 31 грудня.
Доповнення
Рада Безпеки ООН складається з 15 членів, п'ять із яких є постійними і мають право вето: Китай, росія, Франція, Велика Британія та США.
10 членів, що чергуються, не мають права вето, але вони головують у раді протягом місяця протягом свого терміну, що дозволяє їм брати участь у дискусіях групи з таких важливих питань, як вирішення конфліктів.