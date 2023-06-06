беларусь проиграла Словении заявку на ротацию места в Совете Безопасности ООН

Детали

Генеральная ассамблея в составе 193 стран проголосовала за избрание пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2024-2025 годы.

Словения получила место, победив беларусь. Словения получила 153 голоса, а беларусь – 38 голосов.

«Государства-члены ООН, бесспорно, решили, что серьезные нарушения прав человека в беларуси и обеление российских зверств в Украине лишают ее права участвовать в Совете Безопасности, важнейшем органе защиты прав человека», — заявил директор Human Rights Watch по работе с ООН Луи Шарбонно.

Южная Корея получила место и вошла в число четырех других избранных стран, включая Гайану, Сьерра-Леоне и Алжир.

Пять новых непостоянных членов заменят Албанию, Габон, Гану, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилию, срок полномочий которых истекает 31 декабря.

Дополнение

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными и имеют право вето: Китай, россия, Франция, Великобритания и США.

10 сменных членов не имеют права вето, но они председательствуют в Совете в течение месяца в течение своего срока, что позволяет им участвовать в обсуждениях группы по таким важным вопросам, как разрешение конфликтов.