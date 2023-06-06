беларусь проиграла Словении заявку на ротацию места в Совете Безопасности ООН

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16423 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 65338 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 113129 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 112933 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 260793 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131962 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120795 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 369583 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83469 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136181 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
71%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 128014 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 26398 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 108575 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 74161 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 13767 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 260793 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 291066 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 369583 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345502 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 393155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 74228 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 108641 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 128087 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169864 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79125 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

беларусь проиграла Словении заявку на ротацию места в Совете Безопасности ООН

Киев • УНН

 • 343460 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. беларусь проиграла Словении заявку на ротацию места в Совете Безопасности ООН, который состоит из 15 членов, передает УНН ссылаясь на Bloomberg.

беларусь проиграла Словении заявку на ротацию места в Совете Безопасности ООН

Детали

Генеральная ассамблея в составе 193 стран проголосовала за избрание пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2024-2025 годы.

Словения получила место, победив беларусь. Словения получила 153 голоса, а беларусь – 38 голосов.

«Государства-члены ООН, бесспорно, решили, что серьезные нарушения прав человека в беларуси и обеление российских зверств в Украине лишают ее права участвовать в Совете Безопасности, важнейшем органе защиты прав человека», — заявил директор Human Rights Watch по работе с ООН Луи Шарбонно.

Южная Корея получила место и вошла в число четырех других избранных стран, включая Гайану, Сьерра-Леоне и Алжир.

Пять новых непостоянных членов заменят Албанию, Габон, Гану, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилию, срок полномочий которых истекает 31 декабря.

Дополнение

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными и имеют право вето: Китай, россия, Франция, Великобритания и США.

10 сменных членов не имеют права вето, но они председательствуют в Совете в течение месяца в течение своего срока, что позволяет им участвовать в обсуждениях группы по таким важным вопросам, как разрешение конфликтов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40