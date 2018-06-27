Білорус отримав 7 років в’язниці за крадіжку елітного алкоголю

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Громадянина Білорусі суд в Луцьку засудив до 7 років позбавлення волі за крадіжку алкоголю на суму майже два мільйони гривень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

“Вдень 24 січня 2015 року 38-річний білорус поставив на стоянку в селі Липини Луцького району вантажівку з фіктивними номерними знаками, а в ніч на 25 січня зі спільниками проник в напівпричіп іншого авто, яке знаходилось поруч на цій же стоянці, і перевантажив в свій автомобіль більше тисячі ящиків з елітними алкогольними напоями — віскі, бурбоном і джином. Злочинними діями чоловіка завдано майнової шкоди майже на 1,9 млн грн”, — сказано в повідомленні.

У листопаді 2017 року обвинуваченого затримали в Литві і екстрадували в Україну.

“У суді чоловік свою вину у скоєному не визнав, проте зібраними в ході досудового розслідування (даними) вона була повністю доведена. Луцький міськрайонний суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — зазначив Лисенко.

Він додав, що, оскаржуючи вирок в апеляційному порядку, прокурори будуть наполягати на суворому покаранні для засудженого.

Нагадаємо, 26 червня в окупованому Криму сталось пограбування місцевого банку: з комірок вкладників зникло 1,5 мільйона доларів.

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