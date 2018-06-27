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Белорус получил 7 лет тюрьмы за кражу элитного алкоголя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Гражданина Беларуси суд в Луцке приговорил к 7 годам лишения свободы за кражу алкоголя на сумму почти два миллиона гривен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

“Днем 24 января 2015 года 38-летний белорус поставил на стоянку в селе Липины Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками, а в ночь на 25 января с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками — виски, бурбоном и джином. Преступными действиями мужчина нанес имущественный ущерб почти на 1,9 млн грн”, - сказано в сообщении.

В ноябре 2017 года обвиняемого задержали в Литве и экстрадировали в Украину.

“В суде мужчина свою вину в содеянном не признал, однако собранными в ходе досудебного расследования (данными) она была полностью доказана. Луцкий горрайонный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, - отметил Лысенко.

Он добавил, что, оспаривая приговор в апелляционном порядке, прокуроры будут настаивать на строгом наказании для осужденного.

Напомним, 26 июня в оккупированном Крыму произошло ограбление местного банка: из ячеек вкладчиков исчезло 1,5 миллиона долларов.

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