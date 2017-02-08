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Білорусь нарощує виробництво коньяку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У січні поточного року випуск коньяку в Білорусі зріс до показників 26 тис. декалітрів, проти 23 тис. декалітрів, у грудні минулого року. Про це повідомив Національний статистичний комітет Республіки Білорусь, передає УНН.

Білорусь нарощує виробництво коньяку

У порівнянні з груднем 2015 року виробництво коньяку скоротилося на 18,7% або на 5,9 тис. дал.

Запаси коньяку на 1 січня 2017 року в Білорусі становлять 21 тис. дал.

Нагадаємо, в Україні відбувається спад виробництва легального алкоголю.

Так, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегальних алкогольних напоїв.

“І якщо у 2013 році виробництво легальних алкогольних напоїв на внутрішньому ринку становило близько 24 млн декалітрів на рік, то у 2016 цей показник скотився до рівня 16,5 млн декалітрів. Натомість в цей проміжок часу відбулося неодноразове підвищення акцизів. В загальному з 2013 року акцизний податок зріс на 114% або більше, ніж у 2 рази. За підсумками такої податкової політики — рахуйте, українці на сьогодні споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю в рік. І у кращому випадку за цей об’єм просто не сплачені податки, у гіршому — це те, що забирає життя і здоров’я наших співгромадян”, — розповіла вона.

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