Беларусь наращивает производство коньяка

По сравнению с декабрем 2015 году производство коньяка сократилось на 18,7% или на 5,9 тыс. дал.

Запасы коньяка на 1 января 2017 года в Беларуси составляют 21 тыс. дал.

Напомним, в Украине происходит спад производства легального алкоголя.

Так, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегальных алкогольных напитков .

"И если в 2013 году производство легальных алкогольных напитков на внутреннем рынке составил около 24 млн декалитров в год, то в 2016 году этот показатель скатился до уровня 16,5 млн. декалитров. Зато в этот промежуток времени произошло неоднократное повышение акцизов. В общем с 2013 года акцизный налог вырос на 114% или более, чем в 2 раза. По итогам такой налоговой политики - считайте, украинцы сегодня потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя в год. И в лучшем случае за этот объем просто не уплачены налоги, в худшем - это то, что уносит жизни и здоровье наших сограждан ", - рассказала она.