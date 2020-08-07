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Білл Гейтс заявив, що зміни клімати можуть забрати набагато більше життів, ніж COVID-19

Білл Гейтс заявив, що зміни клімати можуть забрати набагато більше життів, ніж COVID-19

Київ • УНН

 • 28807 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Зміни клімату можуть в найближчі десятиліття призвести до загибелі набагато більшої кількості людей, ніж можуть померти від пандемії COVID-19. Про це у своєму блозі GatesNotes написав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, передає УНН.

“Глобальна криза шокувала світ. Це спричиняє трагічну кількість смертей, змушує людей боятися виходити з дому і призводить до економічних труднощів, які не спостерігались протягом багатьох поколінь. Її наслідки буяють по всьому світу. Очевидно, я кажу про COVID-19. Але всього за кілька десятиліть так само можна буде сказати і про іншу чергову глобальну кризу: зміну клімату. Якою б не була жахливою ця пандемія, зміни клімату можуть бути гіршими”, - написав Білл Гейтс.

Він зазначив, що розуміє, що думати про зміни клімату зараз складно, особливо враховуючи пандемію COVID-19.

“Але той факт, що різке підвищення температури здається далеким майбутнім, не робить проблему меншою і єдиний спосіб уникнути найгірших можливих кліматичних наслідків - прискорити наші зусилля зараз. Навіть коли світ працює над тим, щоб зупинити новий коронавірус і почати відновлюватись від нього, нам також потрібно діяти зараз, щоб уникнути кліматичної катастрофи, створюючи та впроваджуючи інновації, які дозволять нам ліквідувати наші викиди парникових газів”, - написав Білл Гейтс.

За його словами, хоча через пандемію і відбулося зниження економічної активності а в повітря викидається менше парникових газів - цього недостатньо для боротьби зі змінами клімату, оскільки експерти кажуть, що викиди скоротилися на 8%. Тобто, замість 51 млрд тонн вуглецю, викидається в повітря 47 млрд тонн.

“Подумайте, що потрібно для досягнення цього 8% зменшення. Померло понад 600 тис. людей, а десятки мільйонів залишаються без роботи. Цього квітня рух автомобілів був удвічі меншим, ніж у квітні 2019 року. Повітряний рух практично припинився на місяць”, - додав Білл Гейтс.

Він додав, що шкода від змін клімату буде набагато тривалішою, ніж від COVID-19.

"Якщо ви хочете зрозуміти, яку шкоду завдадуть зміни клімату, подивіться на COVID-19 і поширте весь біль на набагато довший період. Втрата життів та економічна бідність, спричинена цією пандемією, знаходиться нарівні з тим, що буде відбуватись регулярно, якщо ми не ліквідуємо викиди вуглецю у світі. Давайте спочатку подивимося на втрату життів. Скільки людей помре через COVID-19 в порівнянні з кліматичними змінами?... До 2060 року зміни клімату можуть бути настільки ж смертельними, як і COVID-19, а до 2100 року можуть бути в п'ять разів смертельними”, - написав Білл Гейтс.

За його словами, як людство намагається знайти вакцину від COVID-19 - так само потрібно шукати нові інструменти для боротьби зі змінами клімату.

Також він додав, що наслідки змін клімату будуть найгіршими для тих людей, які чинили найменший вплив на клімат.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.

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