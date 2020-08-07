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Билл Гейтс заявил, что изменения климата могут забрать гораздо больше жизней, чем COVID-19

Билл Гейтс заявил, что изменения климата могут забрать гораздо больше жизней, чем COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28805 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Изменения климата могут в ближайшие десятилетия привести к гибели гораздо большего количества людей, чем могут умереть от пандемии COVID-19. Об этом в своем блоге GatesNotes написал основатель компании Microsoft Билл Гейтс, передает УНН.

"Глобальный кризис шокировала мир. Это приводит к трагическому количеству смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и приводит к экономическим трудностям, которых небыло в течение многих поколений. Его последствия изобилуют по всему миру. Очевидно, я говорю о COVID-19. Но всего за несколько десятилетий так же можно будет сказать и о другом очередном глобальном кризисе: изменение климата. Какой бы ни была ужасной эта пандемия, изменения климата могут быть хуже", - написал Билл Гейтс.

Он отметил, что понимает, что думать об изменениях климата сейчас сложно, особенно учитывая пандемию COVID-19.

"Но тот факт, что резкое повышение температуры кажется далеким будущим, не делает проблему меньше и единственный способ избежать худших возможных климатических последствий - ускорить наши усилия сейчас. Даже когда мир работает над тем, чтобы остановить новый коронавирус и начать восстанавливаться от него, нам также нужно действовать сейчас, чтобы избежать климатическую катастрофу, создавая и внедряя инновации, которые позволят нам ликвидировать наши выбросы парниковых газов", - написал Билл Гейтс.

По его словам, хотя из-за пандемии и произошло снижение экономической активности, а в атмосферу выбрасывается меньше парниковых газов - этого недостаточно для борьбы с изменениями климата, поскольку эксперты говорят, что выбросы сократились на 8%. То есть, вместо 51 млрд тонн углерода, выбрасываемого в воздух 47 млрд тонн.

"Подумайте, что нужно для достижения этого 8% уменьшения. Умерло более 600 тыс. человек, а десятки миллионов остаются без работы. В этом апреле движение автомобилей было вдвое меньше, чем в апреле 2019 года. Воздушное движение практически прекратилось в месяц", - добавил Билл Гейтс.

Он добавил, что вред от изменений климата будет намного продолжительнее, чем от COVID-19.

"Если вы хотите понять, какой вред нанесут изменения климата, посмотрите на COVID-19 и распространите всю боль на гораздо более длительный период. Потеря жизней и экономическая бедность, вызванная этой пандемией, находится наравне с тем, что будет происходить регулярно, если мы не ликвидируем выбросы углерода в мире. Давайте сначала посмотрим на потерю жизней. Сколько людей умрет из-за COVID-19 по сравнению с климатическими изменениями?... к 2060 году изменения климата могут быть столь же смертельными, как и COVID-19, а к 2100 году могут быть в пять раз смертельней", - написал Билл Гейтс.

По его словам, как человечество пытается найти вакцину от COVID-19 - так же нужно искать новые инструменты для борьбы с изменениями климата.

Также он добавил, что последствия изменений климата будут худшими для тех людей, которые имели наименьшее влияние на климат.

Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030 2050 и 2100 годы.

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