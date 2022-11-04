“Білий” ринок українських книжок оцінюють в 45% від довоєнного

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«Мені здається, це дуже добрий показник, зважаючи на те, яка кількість платоспроможних читачів поїхала за кордон. А туди дуже складно переслати книжку з України, адже дуже дорога доставка», — пояснив Красовицький.

За його словами, великою проблемою для українського книговидавничого ринку є так звані “піратські” видання російських книжок.

«Сьогодні приблизно 15-20% ринку паперової книжки в інтернеті — це тіньовий ринок, надрукованих тут книжок російських видавництв. У червні Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує продаж, ввезення і друк тут книжок, які походять з російської федерації. Але закон не підписаний Президентом. І це дуже прикро, бо вплив тих великих запасів російських і білоруських книжок, які завезли ще взимку, досі дуже сильний на ринок. На жаль, це також дозволяє українським піратам додруковувати тут велику кількість книжок, які вони крадуть у російських видавців. Зокрема, книжок, які видані у росії вже під час війни», — розповів директор видавництва “Фоліо”.

Нагадаємо

ВР у червні заборонила імпорт книг з рф та білорусі.