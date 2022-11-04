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"Белый" рынок украинских книг оценивают в 45% от довоенного

"Белый" рынок украинских книг оценивают в 45% от довоенного

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. “Белый” рынок украинских книг сейчас составляет 45% от довоенного, оценил директор издательства “Фолио” Александр Красовицкий во время брифинга, пишет УНН.

Детали

«Мне кажется, это очень хороший показатель, учитывая, какое количество платежеспособных читателей уехало за границу. А туда очень сложно переслать книгу из Украины, ведь дорогая доставка», — объяснил Красовицкий.

По его словам, большой проблемой для украинского книгоиздательского рынка являются так называемые “пиратские” издания российских книг.

«Сегодня примерно 15-20% рынка бумажной книги в интернете — это теневой рынок, напечатанных здесь книг российских издательств. В июне Верховная Рада приняла закон, ограничивающий продажу, ввоз и печать здесь книг, происходящих из российской федерации. Но закон не подписан Президентом. И это очень досадно, потому что влияние тех больших запасов российских и белорусских книг, которые завезли еще зимой, до сих пор очень сильно на рынок. К сожалению, это также позволяет украинским пиратам допечатывать здесь большое количество книг, которые они воруют у российских издателей. В частности, книг, изданных в россии уже во время войны», — рассказал директор издательства “Фолио”.

Напомним

ВР в июне запретила импорт книг из россии и баларуси.

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