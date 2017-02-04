Білий дім вивчає деталі витоку телефонних розмов Д.Трампа в ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Білий дім вивчає витоку в ЗМІ деталей телефонних розмов американського президента Дональда Трампа з лідерами Австралії і Мексики, заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News прес-секретар Трампа Шон Спайсер, передає УНН.
“Президент дуже серйозно ставиться до цих витоків,” — заявив Ш.Спайсер.
Раніше газета Washington Post повідомила, що відбувся в суботу телефонну розмову Д.Трампа з Малькольмом Тернбуллом пройшов не дуже гладко. За даними різних видань, які посилалися на “обізнане джерело”, Д.Трамп втратив самовладання під час розмови і передчасно завершив розмову.
Пізніше М.Тернбулл заявив, що розчарований тим, що деталі розмови з Д.Трампом стали відомі громадськості. Він описав розмову як “дуже щирий і відвертий”. Також він заявив, що “повідомлення про те, що президент кинув трубку, невірні”, і розмова завершилася “ввічливо”.
“Спасибі, прем’єр-міністр Австралії, за те, що розповів правду про нашу дуже ввічливу розмову, про який брехали ЗМІ. Дуже мило!” — Написав Д.Трамп.
Також ЗМІ повідомляли, що Д.Трамп також проявив нестриманість під час телефонної розмови зі своїм мексиканським колегою Енріке Пенья Ньєто.
Нагадаємо, Д.Трамп назвав угоду про прийом біженців з Австралії “дурнуватою”. Також, за повідомленням ЗМІ, Д.Трамп погрожував президенту Мексики військами.