Белый дом изучает детали утечки телефонных разговоров Д.Трампа в СМИ

"Президент очень серьезно относится к этим истокам", - заявил Ш.Спайсер.

Ранее газета Washington Post сообщила, что состоявшийся в субботу телефонный разговор Д.Трампа с Малькольмом Тернбуллом прошел не очень гладко. По данным различных изданий, которые ссылались на "осведомленный источник", Д.Трамп потерял самообладание во время разговора и преждевременно завершил разговор.

Позже М.Тернбулл заявил, что разочарован тем, что детали разговора с Д.Трампом стали известны общественности. Он описал разговор как "очень искренний и откровенный". Также он заявил, что "сообщение о том, что президент бросил трубку, неверное", и разговор завершился "вежливо".

"Спасибо, премьер-министр Австралии, за то, что рассказал правду о нашем очень вежливом разговоре, о котором врали СМИ. Очень мило! "- написал Д.Трамп.

Также СМИ сообщали, что Д.Трамп также проявил несдержанность во время телефонного разговора со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето.

Напомним, Д.Трамп назвал соглашение о приеме беженцев из Австралии "глупым". Также, по сообщению СМИ, Д.Трамп угрожал президенту Мексики войсками.