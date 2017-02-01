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Білий дім відмовився посилати представників на програми CNN

Білий дім відмовився посилати представників на програми CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Керівництво Білого дому відмовляється посилати своїх представників на програми телеканалу CNN, таким чином позбавляючи один з найбільших американських телеканалів голосу адміністрації президента США Дональда Трампа в своєму ефірі, передає УНН з посиланням на Politico.

“Ми посилаємо своїх представників в місця, де, як ми думаємо, має сенс просувати наш порядок,” — заявив один з чиновників Білого дому. При цьому він підкреслив, що телеканал CNN не є таким місцем.

Також газета зазначає, що представники адміністрації президента, незважаючи на це, як і раніше продовжують відповідати на питання репортерів телеканалу.

Нагадаємо, що під час прес-конференції 11 січня, Д.Трамп назвав репортера CNN виробником фейкових новин. Він звинуватив ЗМІ в тому, що вони публікували анонімні матеріали, покликані скомпрометувати його.

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