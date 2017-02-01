Белый дом отказался посылать представителей на программы CNN

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать наш порядок", - заявил один из чиновников Белого дома. При этом он подчеркнул, что телеканал CNN не является местом.

Также газета отмечает, что представители администрации президента, несмотря на это, по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала.

Напомним, что во время пресс-конференции 11 января, Д.Трамп назвал репортера CNN производителем фейковых новостей. Он обвинил СМИ в том, что они публиковали анонимные материалы, призванные скомпрометировать его.