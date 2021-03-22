Білий дім відмовив у розмові Путіна з Байденом

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"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію Президента Росії В. В. Путіна про проведення розмови з Президентом США Дж.Байденом 19 або 22 березня ц.р. в форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх проблем, що накопичилися, а також тематики стратегічної стабільності", - сказано в заяві МЗС.

Деталі

При цьому в Кремлі заявляють, причиною стала нібито неготовність американської сторони провести такі контакти.



"Так, правильно, сьогодні немає такого в планах. Наскільки я розумію, не було готовності американської сторони", - сказав журналістам прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Контекст

Байден минулої середи в інтерв'ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде "заплатити ціну" в зв'язку зі спробами втручання в американські вибори з боку Москви. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна "вбивцею".

Російський президент після цього запропонував президенту США провести відкритий діалог в прямому ефірі вже в п'ятницю або наступного понеділка. Путін сказав, що готовий дати МЗС відповідне доручення "прямо зараз". Також він відреагував на слова Байдена дитячою дражнилкою.



