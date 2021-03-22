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Белый дом отказал в разговоре Путина с Байденом

Белый дом отказал в разговоре Путина с Байденом

Киев  •  УНН

 • 16198 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Американская сторона не поддержала предложение Президента России Владимира Путина о проведении беседы с Президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает УНН.

Цитата:

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В. В. Путина о проведении беседы с Президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - говорится в заявлении МИД.

Детали

При этом в Кремле заявляют, что причиной стала якобы неготовность американской стороны провести такие контакты.

"Да, правильно, сегодня нет такого в планах. Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Контекст

Байден в минувшую среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства в американские выборы со стороны Москвы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

Российский президент после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или следующий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение "прямо сейчас". Также он отреагировал на слова Байдена детской дразнилкой.

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