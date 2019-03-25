Білий дім: Трамп не має наміру починати розслідування щодо демократів

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп не має наміру віддавати розпорядження американському міністерству юстиції починати розслідування щодо своїх політичних опонентів з числа демократів в зв’язку з опублікованими висновками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року. Про це повідомив у неділю заступник прес-секретаря американського лідера Хоган Гідлі журналістам на борту президентського літака, що вилетів з штату Флорида в округ Колумбія, інформує УНН.