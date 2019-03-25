Білий дім: Трамп не має наміру починати розслідування щодо демократів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп не має наміру віддавати розпорядження американському міністерству юстиції починати розслідування щодо своїх політичних опонентів з числа демократів в зв’язку з опублікованими висновками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року. Про це повідомив у неділю заступник прес-секретаря американського лідера Хоган Гідлі журналістам на борту президентського літака, що вилетів з штату Флорида в округ Колумбія, інформує УНН.
“Трамп не планує просити свого генерального прокурора починати розслідування щодо своїх політичних супротивників”, — наводить його слова прес-пул Білого дому.
Гідлі пояснив, що для президента провели брифінг за результатами розслідування, перш ніж він покинув свій маєток Мар-а-Лаго в штаті Флорида. Він підкреслив, що Білий дім до сих пір не отримав доступ до доповіді Мюллера, яка носить конфіденційний характер. “Неясно, чи буде президент вивчати усю доповідь (спецпрокурора Роберта Мюллера)”, — зазначив Гідлі.
Американський лідер, за його словами, “відчуває себе відмінно”. “Він просто дуже радий тому, як це все обернулося”, — пояснив заступник прес-секретаря.
Відповідаючи на питання, чому президент продовжує заявляти про те, що він виправданий, хоча в доповіді не говориться про це, Хоган сказав: “Прокурори не виправдовують, вони переслідують в судовому порядку”. “Вони не доводять зворотне. Це просто нерозумно”, — підсумував він.
Як повідомляв УНН, Мюллер не брав участі в підготовці звіту, опублікованого за підсумками його розслідування.